شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لازم تعرفها قبل التوجه إلى المطار فى سفريتك الأولى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” أهم القواعد التى يجب اتباعها فى حالة سفرك للمرة الأولى، لكى تكون على علم بالإجراءات التى سوف تمر بها بالمطار.

1- تأكد من إبقاء جواز سفرك وتأشيرة (تأشيرات) الدخول فى مكان يسهل الوصول إليها، لضرورة إبرازها عند طلبهم منك.

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2- فى حالة سفرك علي الرحلات الدولية يجب أن تتواجد بالمطار قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة بثلاث ساعات حيث يتم إغلاق الكاونتر قبلها بـ 60 دقيقة من وقت الاقلاع المحدد.

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3- إذا كنت مسافرا على الرحلات الداخلية، فيجب أن تتواجد قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة بساعتين، ويتم إغلاق الكاونتر قبلها بـ 30 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد.

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4- تحتاج بعض شركات الطيران إلى تسجيل المعلومات التالية الواردة بجواز سفر العميل أثناء إجراء الحجز أو أثناء إنهاء إجراءات السفر مقدماً قبل وصولك إلى المطار، و تشمل :رقم جواز السفر، بلد الإصدار، الجنسية، تاريخ الميلاد، الجنس، تاريخ إنتهاء جواز السفر، كما يجب أن يكون الاسم المدون حين إصدار التذكرة كما هو وارد بجواز السفر.

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5- مجرد انتهائك من تسجيل الدخول وإنهاء إجراءات سفرك، سيتم استبدال تذكرة الطائرة الخاصة بك ببطاقة الصعود إلى الطائرة، والتى ستحتاج للمحافظة عليها لتتاح للتفتيش فى نقاط التفتيش الأمنى.

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6- مجرد مرورك من خلال أمن المطار، راجع إحدى الشاشات الكثيرة المتوفرة فى مختلف أرجاء مبنى المطار، للتأكد من أن رحلتك تسير وفقاً للوقت المحدد لها.