شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل، لجنة طلاب القسم العلمى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام حيث أدى الطلاب، امتحان مادة الفيزياء. وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

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