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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى الزاوية الحمراء يزيل سوق عبود تمهيداً لتطويره بمنحة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، أعمال إزالة سوق عبود، تمهيدا لتطويره بتمويل من المنحة الفرنسية.
وأكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم بدء أعمال التطوير بسويقة عبود وموقف عبود، وتم البدء فى الإزالة بعد عمل جسات للتربة لبدء التطوير تحت إشراف كلية الهندسة جامعة عين شمس ومركز معلومات المرافق لمحافظة القاهرة قطاع الشمال ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة الأسواق.
وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم رفع وازالة عدد كبير من الأكشاك المخالفة وكانت أغلبها أسفل الكوبرى وكذلك إزالة تندات مخالفة.
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