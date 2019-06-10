شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال بلا مأوى بالمنوفية ينقذ مشرد وينقله إلى دار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى للتعامل مع المشردين والكبار بلا مأوى، نجح فريق أطفال بلا ماوى بمحافظة المنوفية فى إنقاذ أحمد.ج 25 سنة متواجد بقرية تتا مركز منوف بدوار العمدة.

وخلال دراسة حالة أولية قام بها الفريق تبين أن الحالة تعانى من بعض اضطرابات عقلية ونفسية وبطء فى الحركة وعلى الفور قام الفريق بنقل الحالة فورا لدار الرعاية بمنوف لتقديم كل الرعاية له.

ويواصل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تلقى البلاغات بشكل يومى على الخط الساخن 16439 ولمدة 12 ساعة يوميا لتقديم الحماية والرعاية للأطفال بلا مأوى والمشردين.