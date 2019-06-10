شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هيئة مكافحة الفساد بدولة أوغندا يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، وفدا من دولة أوغندا عن هيئة مكافحة الفساد، فى زيارة للبلاد يشارك خلالها فى المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، والذى يعقد بمدينة السلام شرم الشيخ، خلال يومى 12، 13 من الشهر الجارى.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد الأوغندى يضم 5 أشخاص من هيئة مكافحة الفساد، وصلوا على متن الخطوط الإثيوبية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وغادروا مباشرة إلى شرم الشيخ.

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ويعقد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد في مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجاري، تحت عنوان "التنميه تبدأ بالنزاهه"، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

المنتدى يعكس استعداد مصر للتعاون مع دول القارة الأفريقية فى نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد، والذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية .