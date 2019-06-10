شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع الجيزة تستقبل 202 ألف طن قمح خلال شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الجيزة أعمال استلام الأقماح من الموردين فى ثالث أشهر الحصاد، بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة لمختلف الجهات المعنية بأنحاء المحافظة حيث يتم التوريد لبنك التنمية والشركة العامة للصوامع والمطاحن والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن إجمالى ما تم توريده من المزارعين بكل الصوامع والهناجر والشون بأنحاء المحافظة بلغ 202 ألف طن من الأقماح خلال شهر مايو 2019.

وأشار راشد إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين انتهاء موسم الحصاد حيث يتم استلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة للتأكد من سلامتها وخلوها من أية فطريات أو نسب رطوبة قد تؤثر على جودتها خلال عملية التخزين داخل الشون والصوامع والهناجر، التى سبق وأن تم تجهيزها لاستقبال الأقماح وتخزينها وفق أعلى معايير للجودة .

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وأضاف محافظ الجيزة بأن أعمال الإستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة وأنه يتم متابعة الأعمال وإجراء الرقابة الدورية على أماكن التخزين من خلال عدد من الجهات عل رأسها مديرية ومباحث التموين للتأكد من صلاحية الأقماح للإستهلاك مشيراً ان عمليات التوريد مستمرة لحين استلام أخر دفعة من المخزون للمطاحن استعداداً لتوزيعها على المنافذ و تقديمها للمواطنين .

من جانبه أشار هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة أن إجمالى المساحة المنزرعة بالفدان بلغت 33684 فدان مؤكدا على المتابعة الدورية لأعمال التوريد.

كما أكد على أن الموسم الحالى شهد إرتفاع نسبة إقبال المزارعين على توريد المحاصيل مقارنة بالأعوام السابقة وذلك لرغبتهم فى الإستفادة من الحافر التشجيعى الخاص بفارق السعر، الذى تم تطبيقه بواقع 100 جنيه للأردب لكل درجة من درجات النظافة وفقاً للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2019 م .