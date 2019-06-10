شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: حصر دقيق للوقف وتحقق أعلى عائد شهرى تجاوز 229 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف ، إن هيئة الأوقاف حققت لأول مرة في تاريخ مصر، حصراً للأوقاف بشكل دقيق سواء بالداخل أو الخارج، وذلك رقميا ومساحياً بمعرفة هيئة المساحة المصرية على أطلس وقفي بلغ 92 مجلداً من القطع الكبير، وليس مجرد إسقاط مساحي، إنما كل وقف يتضمن رقم الحجة الشرعية، واسم الوقف ومكانه ومساحته وما طرأ عليه من تطورات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصرى الأفريقى ومبادرة التسامح الدينى، في حضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب.

وأضافت الوزارة أنه تم وضع خطة استثمارية لتعظيم الإيرادات، وبناء عليه تم تحقيق أعلى عائد شهري تجاوز 229 مليون جنيه، بينما كان يبلغ العائد السنوي عند توليه الوزارة نحو 400 مليون جنية فقط، معربة عن أملها فى أن يصل حجم العائدات إلى نحو مليار جنيه والنصف على أن يتصاعد ذلك العائد سنوياً.