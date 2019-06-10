شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى الاجتماع الثانى للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر فى المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة AREI ـ كلمة نيابة عن الحكومة المصرية وبالنيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أثناء مشاركته فى الاجتماع الوزارى الثانى لمبادرة الـ AREI المنعقد بالعاصمة الغينية كوناكرى، على هامش منتدى الطاقة المتجددة فى إفريقيا المنعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى.

وأعرب عمران عن امتنانه وتقديره لحكومة جمهورية غينيا لاستضافتها هذا الاجتماع الوزارى الثانى للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة ولضيافتنا الحارة منذ وصولنا إلى مدينة كوناكرى الجميلة، متوجهاً بالشكر إلى وحدة التسليم المستقلة (IDU) على الجهود المبذولة لتسهيل التواجد فى هذا الاجتماع.

وأوضح عمران أن الـ AREI بدأت خطواتها الواضحة للجميع تجاه مرحلة التنفيذ بدعم ومساندة واضحة من رؤساء الدول والحكوماتـ ويتجلى التقدم بوضوح متمنياً أن يصل هذا التقدم إلى كل المستويات.

وأشار عمران إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس ألفا كوندى فى جوهانسبرج فى نوفمبر الماضى مع وزراء الطاقة من الدول الأعضاء فى مجلس إدارة الـ AREI والذى أكد فيه على جميع وزراء الطاقة بالدور الهام الذى يتعين عليهم القيام به، كرؤساء قطاعات، لضمان التنفيذ الناجح للمبادرة.

وأضاف عمران أنه تم اتخاذ قرار بعقد اجتماع وزارى للـ AREI بهدف الجمع بين وزراء الطاقة من الدول الأعضاء فى مجلس الإدارة وبالتالى تمهيد الطريق لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، خاصة بين مختلف المناطق الفرعية .

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كما يعد المنتدى فرصة سانحة لرصد أنشطة الطاقة المتجددة فى إفريقيا بشكل أكثر فاعلية من منظور تقنى ومشاركة قصص النجاح، مع مناقشة التحديات التى تواجهها الدول فى المشاركة بفعالية فى تنفيذ المبادرة.

كما أضاف عمران أن مصر قامت باستضافة الاجتماع الوزارى الأول لـ AREI فى القاهرة فى 22 يناير 2019، والذى حظى بحضور جيد من جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى نتائج الإجتماع الوزارى الذى عقد بالقاهرة وأسفر عن الإلتزام الجماعى بتنفيذ المبادرة، كما أقر بيان القاهرة والوزراء الموقرون والوفود بالدور الحاسم للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة فى تسريع وتوسيع وافستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة الموجودة بالقارة. كما أكد دعمهم الكامل للـ IDU فى تفويضها للإسراع فى تنفيذ المبادرة.

وأوضح عمران أنه من أجل التنفيذ الفعال للمبادرة، تمت الموافقة على إنشاء اللجنة الفنية المؤقتة لـ AREI خلال اجتماع مجلس الإدارة السابع فى أديس أبابا فى فبراير الماضى وحضرت مصر الإجتماعات من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كما عرضت مصر إمكانية المساهمة بعدد 2 خبير للمشاركة فى اعمل اللجنة على نفقة الوزارة لمساعدة اللجنة.