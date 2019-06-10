القبض على لص الهواتف المحمولة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، بمنطقة قسم شرطة مصر القديمة. كانت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (عاطل سن 38 - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة". وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وقيامه بارتكاب ( 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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