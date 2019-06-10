أشعلا النيران في جثته.. تفاصيل مقتل سائق سيارة ميكروباص في الشروق على يد شقيقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، لغز العثور على جثة سائق متفحة داخل سيارته، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ميكانيكي وحلاق، وأنهما تخلصا من المجني عليه بسبب خلافات سابقة وأشعلا النيران في الجثة لإخفاء معالم الجريمة.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوي دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق.

انتقلت الفور قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن الجثة المُشار إليها (لسائق يعمل على السيارة – 30 سنة -مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام) ، وقيام زوجة الأخير (ربة منزل - 23 سنة) بتحرير محضر بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (ميكانيكي- 29 سنة- سبق اتهامه في 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، جريمة أحداث " ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية مخدرات والحبس شهر في قضية سلاح-وشقيقه حلاق -سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم) ، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجني عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما باتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجني عليه، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه مما أثار حفيظتهما، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور، وعقب وصولهم قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعني بالصدر مما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة ، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.