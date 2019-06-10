استدرجاه بـ"بلاي ستيشن".. ضبط شابين سرقا المشغولات الذهبية لوالدة صديقهما في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالمعصرة، حيث تبين ارتكاب صديقي نجل المجني عليها الواقعة.

كان قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغاً من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها.

بالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

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تم تشكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقي نجل المجني عليها مقيمان بدائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لارتباطهما بعلاقة صداقة بنجل المجني عليها وعلمهما بعدم تواجد والدته بالشقة سكنها، خططا لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك استدرجا الأخير لأحد محال الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن " بمنطقة سكنهم، وغافلاه واستوليا على نسخة المفاتيح الخاصة بالشقة سكنه، وانصرف الأول من المحل بدعوى شراء بعض المستلزمات، وتوجه لمسكن المجنى عليها، واستولى على المسروقات، وعاد مرة أخرى بينما انتظر الثاني بصحبة نجل المجنى عليها لمنعه من مغادرة المحل.

بمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وجرى بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن المتهم الأول، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.