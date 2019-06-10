تأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد لـ15 متهمًا في قضية "اقتحام قسم كرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 متهما محكوما عليهم بأحكام متفاوتة من 7 سنوات للمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة كرداسة".

وأيدت المحكمة، أحكام بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والسجن المشدد 15 سنه لـ 7 متهمين و4 متهمين 10 سنوات ومتهم آخر 7 سنوات.

وجاء نص الحكم كالتالي أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

Advertisements

ثانيا قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة والزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018. بمعاقبة نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان بالسجن المؤبد ومعاقبة ونصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلى عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة ومحمد حسنين و عبدالسلام فتحى و أمير محمد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن ن لمدة 7 سنوات.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.