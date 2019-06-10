في بلاغ للنائب العام.. المهن التمثيلية تطالب التحقيق مع شخص مجهول زور بيانا منسوب إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تقدم الممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول نشر وروج منشورا عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" (فيس بوك)، ونسبه إليها، مضمونه أن النقابة تحذر من بعض الأسماء المطلوبين للتحقيق معهم في قضايا نصب وتزوير باسم النقابة، وإنتاج أعمال منافية للآداب.

وقال شعبان سعيد المحامي، المستشار القانوني للنقابة في بلاغه الذي حمل رقم 7899 لسنة 2019، إن "البيان" المزور والمنسوب للنقابة، حذر الوجوه الجديدة من عدم التعامل مع عدد من النقابيين، وأن التعامل يكون من خلال النقابة، والجهات المعتمدة منها، وذكر عدد من الأشخاص المطلوب التحقيق معهم.

وطالب البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الواقعة، والكشف عن مروج تلك الشائعة، لما تسببه من أضرار بالغة للنقابة، خاصة مع تزوير أوراقها وخاتمها.