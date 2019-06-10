لإخفاء معالم جريمته.. ضبط لص أشعل النار في شقة بعد سرقتها بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل سرق شقة صاحب ورشة ألوميتال، وأشعل النيران بمحتوياتها لإخفاء معالم جريمته في حلوان.

كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بكفر العلو بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين أن الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار محل البلاغ يملكها صاحب ورشة ألوميتال، 38 سنة، نتج عنه احتراق جزء من أثاث المنزل وبعض الأوراق (دون إصابات).

وتمت السيطرة على الحريق، وتبين وجود بعثرة بمحتويات إحدى غرف الشقة، وبسؤال مالك الشقة أكد اكتشافه سرقة (هاتف محمول، مبلغ مالي قدره 1950جنيهًا، إكسسوارات حريمي) من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل، مقيم بدائرة القسم"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، بعد تسلله إلى الشقة بأسلوب "التسلق والدخول من الشباك"، والاستيلاء على المسروقات، وإضرام النيران بالشقة باستخدام "ولاعة" كانت بحوزته في محاولة لإخفاء معالم جريمته.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات أعلى سطح عقار تحت الإنشاء بجوار مسكنه، وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المسروقات، واتهمه بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.