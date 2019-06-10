رفعت دعوى قضائية ضده فذبحها.. الأمن يضبط سائق اعتدى على طليقته بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، سائق، اعتدى على طليقته بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بوقوع مشاجرة بين (ربة منزل -مقيمة بمحل البلاغ -سبق اتهامها في قضية "ضرب") مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وآخر طعني بالصدر، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وطليقها (سائق -مقيم بدائرة القسم -مطلوب التنفيذ عليه في 4 حكام حبس في قضايا "ضرب، تبديد ").

Advertisements

وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية سابقة بين الطرفان قام على أثرها الثاني بتطليق الأولى، وقيامها بالاستيلاء على (43) إيصال أمانة، مزيلة بتوقيع الثاني "على بياض" سبق وأن قام بتوقيعها كقيمة أقساط شراء سيارة ميكروباص، وقيامها باستخدام أحد تلك الإيصالات في رفع دعوى قضائية ضده، وفور علمه توجه لمسكنها لمعاتبتها، وطالبها برد باقي الإيصالات فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها المشار إليها.

تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.