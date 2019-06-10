في استجابة فورية.. ضبط مرتكبي سرقة "توك توك" بالإكراه في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ملاحقة مرتكبي واقعة سرقة "توك توك" بالإكراه من قائدها، وضبط الجناة، بمنطقة قسم شرطة التبين، في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين.

البداية كانت مع مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بها أحد المواطنين "سائق توك توك- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان"، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة كفر العلو دائرة قسم شرطة حلوان مستقلاً مركبة "التوك توك" قيادته "ملك والده"، استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية"، بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق دائرة القسم، وفور وصولهم استوليا منه على مركبة "التوك توك" قيادته كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

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على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمان، واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة).. حال استقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها.. وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.