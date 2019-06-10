لجميع الموظفين.. الأوقاف تعلن تفاصيل "القرض الحسن" بدون فوائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أتاحت وزارة الأوقاف منح قروض حسنة لجميع العاملين بالدولة، دون الحصول على أي فوائد بموجب القرض.

وقال عبدالحكيم بهجات، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر بالأوقاف، إن الوزارة تمنح جميع العاملين قروضا ميسرة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، دون أي فوائد على أصل القرض.

وأضاف بهجات، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن القروض تكون لجميع العاملين بوزارة الأوقاف، وقطاعات الدولة بشرط أن يتم تحويل رواتبهم على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزرة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبر بالأوقاف إلى أن القرض يتم سداده على 5 سنوات، بخصم ربع الراتب شهريا من العميل.

وأوضح أنه يجب توافر الشروط التالية للحصول على قرض من وزارة الأوقاف:

1 ـ أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله ثلاث سنوات.

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2 ـ أن يتم تحويل راتبه على "بنك مصر" لغير العاملين بالأوقاف.

3 ـ الحصول على القرض أثناء الخدمة.

4 ـ إحضار مفردات المرتب وصورة الرقم القومي.

5 ـ تسدد قيمة القرض دون فوائد على 5 سنوات.

6 ـ خصم ربع الراتب شهريا لسداد القرض.

7 ـ منح القرض دوي أي فائدة.​