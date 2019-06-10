محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي وفداً من دولة أوغندا لمكافحة الفساد، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في فى المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي يعقد بمدينة السلام شرم الشيخ خلال يومي 12، 13 من الشهر الجارى .
قالت مصادر مطلعة بالمطار، يصم الوفد الأوغندي 5 أفراد من هيئة مكافحة الفساد، وصلوا على الطائرة الإثيوبية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وغادروا مباشرة إلى شرم الشيخ.
كانت محطة مصر للطيران للخدمات للأرضية بمطار شرم الشيخ الدولي، أجرت استعدادات خاصة لاستقبال الوفود المشاركه فى المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد والذى يعقد بمدينة السلام شرم الشيخ، قام العاملون بمحطة شرم الشيخ، بتزيين المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، والتي تستخدم لخدمة رحلات ضيوف المنتدى، من وضع البانرات على الأتوبيسات التي تنقل الضيوف داخل أرض المهبط، فضلا عن تجهيز كافة معدات المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد أوغندي يصل للمشاركة في موتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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