"الفلاحين" تعلن انخفاض أسعار الليمون 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الليمون انخفضت اليوم إلى 50% بجميع أنحاء الجمهورية، ويباع كيلو الليمون في المزارع بـ20 جنيهًا، وفي الأسواق 40 جنيهًا، بعد موجة الارتفاع الشديد في الأسعار حتى أمس.

وأوضح أبوصدام، في بيان، اليوم، أن الانخفاض الشديد سببه الحملات المفاجئة للأجهزة الرقابية لضبط الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء وتهافت مزارعي الليمون على جنيه طمعا في الربح ما أدى لزيادة المعروض مجبرا التجار على خفض الأسعار خوفا من تلف الثمار.

وأضاف، أنه يتوقع توالي الانخفاض يصل كيلو الليمون لسعره الطبيعي (7 جنيهات للكيلو) خلال أيام قليلة، معربًا عن دهشته من غياب أخبار أخطر عدو في مصر الآن للزراعة والمزارعين وهي الدودة الفتاكة (دودة الحشد) بعد ارتفاع أسعار الليمون وانشغال الوزارة بتبرير الارتفاع، لافتًا أن دودة الحشد الخريفية لن تتأثر بارتفاع الأسعار الليمون.​