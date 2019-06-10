تفاصيل لقاء وزير النقل بالعاملين في ورش "آيرماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات خلال جولته اليوم بورش أيرماس لمتابعة صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد.

وأكد وزير النقل، أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.

وأوضح أن أول زياراته وجولاته كانت لورش ايرماس وبعدها لباقي ورش السكك الحديدية باعتبارها نقطة الانطلاقة الحقيقة لإصلاح منظومة السكك الحديدية، مضيفا أن العاملين والمهندسين يجب أن يعملوا على مدار الساعة لزيادة الإنتاج بهدف زيادة عمرات موتورات الجر من عدد ١٢٥ موتور والجرارات أكثر من ١٥ جرارًا، عمرة رئيسية لأن الهدف مضاعفة الإنتاج.