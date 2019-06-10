أول رد من التعليم على المطالبات بوضع امتحانات سهلة للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

علق وزير التربية والتعليم، على مطالبات بعض الطلاب وأولياء الأمور، بوضع جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط، قائلًا: "هذه المطالب تعبر عن الثقافة الموروثة، وصلنا لدرجة إنه يكون من حقنا نقفل الامتحان"، في حين أن الامتحان تقوم فكرته على فرز القدرات، وبالتالي لا بد من تضمينه أسئلة تبين المستويات المختلفة للطلاب، وإلا يفقد التقييم هدفه.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، أن وزير التعليم العالي يشكو من حصول نحو 40% من طلاب الثانوي العامة على 90% فأكثر، مؤكدًأ أن هذا المعدل ليس حقيقيًا ولا يعبر عن المستوى الفعلي للطلاب: "طول الوقت عايزين الامتحان السهل اللي في مستوى الطالب العادي، كدا بنصعب علينا مهمة اكتشاف الطالب المتفوق، وبنضطر ندخل الطلاب غير المؤهلين كليات صعبة على قدراتهم الحقيقية".

وأكد شوقي، أن هدف التقييم هو الوقوف على المستويات المتدرجة للطلاب: "إحنا مش بنعذبهم بس دي فكرة التقييم في الأساس"، مشيرًا إلى أن تغيير ثقافة التقييم في الصف الأول الثانوي: "غيرنا نظام التقييم في أولى ثانوي ومع ذلك الطلاب أبلوا بلاءً حسنًا، يفوق توقعاتنا".

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وقال إن المدارس الحكومية المصرية هي المستهدفة من التطوير: "لو صبرنا على التطوير اللي بدأناه في أولى ثانوي، من تغيير طريقة المذاكرة والإجابة على الأسئلة، الطلاب هيعرفوا يحلوا الامتحانات الأجنبية زي الـSAT وغيره، عايزين الطالب في المدارس الحكومية المجانية يكون على نفس مستوى الطالب في المدارس الأجنبية".

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تراعي فكرة التدرج في الانتقال من الثقافة القديمة للثقافة الجديدة، وتهتم بتدريب الطلاب والمعلمين في الصف الأول الثانوي العام المقبل، بشكل أعمق: "اللي بنعمله في مصلحة الطلاب ولا يتعارض مع دخول الجامعة"، مؤكدًا أن تنسيق القبول للجامعات، حتى الآن، هو المعيار الوحيد لدخول الجامعة، ولا يوجد أي تغيير في ذلك.

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