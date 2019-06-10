أخبار مصر | وكيلة "قوى عاملة النواب": تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة مكسب جديد للمرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيلة "قوى عاملة النواب": تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة مكسب جديد للمرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

وأضافت أن هذا القانون أعطي الحق بحبس من امتنع عن النفقة وايضا توقيع غرامة مالية عليه، سواء كانت النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن.

وتابعت: "هذا التعديل يرحم المرأة المصرية من ويلات بطىء التقاضي، ويعطي لها حقها من الزوج المتعنت"، مُضيفة أن مشروع القانون ايضا يعلق المحكوم عليه بالنفقة من الاستادة من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه النفقة المستحقة عليه.

وناشدت البرلمان المصرى بسرعة الموافقة على هذا القانون واصداره كي تستفيد منه المراة المصرية بشكل خاص، والاسرة المصرية بشكل عام.