أخبار مصر | برلمانية تتقدم بمقترح لإلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بمقترح لإلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر واستبدالها بمواد صديقة للبيئة

وقالت النائبة، إن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، تمثل أزمة بيئية بجانب الخسائر التى تمثلها فى الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج، مؤكدة أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكى تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.

ولفتت حسونة، إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين، ونوهت إلى أن ذلك يؤكد خطورة استخدام الاكياس البلاستيك علي البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام اكياس قابلة للتحلل، لذلك لابد من إيجاد بدائل للشنط البلاستيكية، كالورق والاكياس الصديقة للبيئة.