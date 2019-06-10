أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول أوضاع الطلاب المصريين بجامعات السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول أوضاع الطلاب المصريين بجامعات السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، ووزير الخارجية سامح شكري، بشأن أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بجامعات دولة السودان.

وقال "فؤاد" أنه في ظل الأوضاع المستجدة التي طرأت على دولة السودان الشقيقة، ونظرا لما تشهده من بعض الاضطرابات الداخلية، يوجد العديد من الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الحكومية والخاصة بدولة السودان، الذين يعانون جراء هذه الأوضاع غير المستقرة، فضلا عن حالة الفزع الشديد التي يمرون بها، والقلق الذي يعاني منه أهلهم وذويهم خوفا عليهم من هذه الاضطرابات.

وأشار "فؤاد" إلى أن هذا الأمر يستدعي سرعة تدخل الدولة المصرية؛ لإنهاء معاناة أبناء الطلاب الدارسين بالسودان، وإيجاد حل لمشكلتهم وتوفيق أوضاعهم، وذلك مثلما تدخلت من قبل ووفقت أوضاع الطلاب الدارسين بليبيا.

وأوضح "فؤاد" أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرار رقم (556) بتاريخ (1252011)، والذي قرر فيه تحويل الطلاب المصريين المقيدين بالجامعات الليبية، إلى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله.