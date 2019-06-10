أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد مركز مجدي يعقوب لجراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد مركز مجدي يعقوب لجراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، مركز جراحات قلب الأطفال "مجدي يعقوب" بمستشفى أطفال النصر التخصصي، بمحافظة بورسعيد؛ للوقوف على جاهزيته، رافقها خلال الزيارة الدكتور وائل عبدالعال، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والدكتور أحمد طارق، استشاري جراحة قلب، والمشرف على وحدة مجدي يعقوب الجديدة بمستشفي النصر.

وجاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتي تستمر ليومين، لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان، على تفقد كافة أقسام مركز " مجدي يعقوب" للقلب حيث تفقدت أقسام العمليات والرعاية المركزة، والمعجل الخطي، والمعامل، وقسم الأشعة، والغرف الداخلية.

وأكدت وزيرة الصحة علي توزيع الخدمات داخل المركز وفقا للمعايير الفنية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بمؤسسة مجدى يعقوب لإختيار وتدريب القوي البشرية والاطقم الطبية المقرر التعاقد معهم بالمركز الجديد لمجدي يعقوب بمستشفى النصر.

وفى سياق آخر عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، وعددا من القائمين على تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك لمراجعة إستكمال القوي البشرية بالمنظومة الجديدة.