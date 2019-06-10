أخبار مصر | صوامع الجيزة تستقبل 202 ألف طن قمح خلال شهر مايو‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صوامع الجيزة تستقبل 202 ألف طن قمح خلال شهر مايو‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، أعمال استلام الأقماح من الموردين في ثالث أشهر الحصاد وذلك بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة لمختلف الجهات المعنية بأنحاء المحافظة حيث يتم التوريد لبنك التنمية والشركة العامة للصوامع والمطاحن والشركه المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن إجمالي ما تم توريده من المزارعين بكافة الصوامع والهناجر والشون بأنحاء المحافظة بلغ 202 ألف طن من الأقماح خلال شهر مايو 2019.

وأشار إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين إنتهاء موسم الحصاد حيث يتم إستلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة للتأكد من سلامتها وخلوها من أية فطريات أو نسب رطوبة قد تؤثر على جودتها خلال عملية التخزين داخل الشون والصوامع والهناجر والتى سبق وأن تم تجهيزها لإستقبال الأقماح وتخزينها وفق أعلى معايير للجودة.

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وأضاف محافظ الجيزة، أن أعمال الإستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة وأنه يتم متابعة الأعمال وإجراء الرقابة الدورية على أماكن التخزين من خلال عدد من الجهات عل رأسها مديرية ومباحث التموين للتأكد من صلاحية الأقماح للإستهلاك مشيراً ان عمليات التوريد مستمرة لحين استلام أخر دفعة من المخزون للمطاحن إستعداداً لتوزيعها على المنافذ و تقديمها للمواطنين.

من جانبه أشار هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفدان بلغت 33684 فدان مؤكدا على المتابعة الدورية لأعمال التوريد.

وأكد أن الموسم الحالى شهد إرتفاع نسبة إقبال المزارعين على توريد المحاصيل مقارنة بالأعوام السابقة وذلك لرغبتهم فى الإستفادة من الحافر التشجيعى الخاص بفارق السعر والذى تم تطبيقه بواقع 100 جنيه للأردب لكل درجة من درجات النظافة وفقاً للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2019.