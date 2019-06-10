أخبار مصر | حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل السفير مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل السفير مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري المشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ أعمالها اليوم الإثنين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وتستمر حتى 21 يونيو الجاري، وذلك على شرف، محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس الوفد المصري في المؤتمر.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات ، والحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة فى أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد أعضاء الوفد حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شىء، موجهين الشكر للسفير على هذه الدعوة بمنزله على بحيرة جنيف.

وحضر الحفل الوفد المصري الثلاثي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" وأكد أعضاء الوفد حرصهم علي وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شيء.