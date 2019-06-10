أخبار مصر | "أمهات مصر": تباين بين طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاقتصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": تباين بين طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، علي صعوبة امتحان الإقتصاد لطلاب الثانوية العامة، مرجحه السبب في ذلك إلي استهانة أغلب الطلاب بالاقتصاد لأنه خارج المجموع.

وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد كبير من الطلاب ذاكروا الفصول الأولي من مادة الاقتصاد لأنه خارج المجموع ومادة نجاح ورسوب فقط، في حين أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت من الفصول الأخيرة وهو ما أدي إلي صدمة عدد كبير من الطلاب.

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فيما أعرب عدد آخر من الطلاب عن سعادتهم من سهولة امتحان مادة الإقتصاد، مؤكدين أنه في مستوي الطالب المتوسط.

وأشارت عبير، إلي أن عدد من أولياء الأمور طالبوا بعقد مواد الإمتحانات التي لا تضاف إلي المجموع قبل انعقاد امتحانات نهاية العام، مستطردين: "ولادنا مش هيعرفوا يركزوا في امتحانات هذه المواد، علشان بنركز في المواد الأساسية".

وحذرت عبير، أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء صفحات الغش علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بنشر بنماذج تزعم أنها للامتحانات وذلك بهدف إثارة البلبلة وخلق حاله من التوتر والقلق لأولياء الأمور والطلاب، مطالبة الجهات المعنية بغلق هذه الصفحات.