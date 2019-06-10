أخبار مصر | عالم مصري يشارك في أعمال الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عالم مصري يشارك في أعمال الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك العالم المصري، الدكتور أحمد عاصم الملا، أستاذ واستشارى الحقن المجهري والمناظير والأمراض النسائية، بالمؤتمر الدولى للجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، والذى يعد من أكبر المؤتمرات الدولية والعالمية فى تخصص الخصوبة والعقم بأوروبا؛ لمناقشة آخر المستجدات الطبية العالمية التى توصل إليها العلم لعلاج أمراض العقم.

وقال "الملا" إن الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم تعقد العديد من المؤتمرات الدولية بشكل دورى ومتتابع وذلك للوصول الى كل التفاصيل الصغيرة والتوصل الى الأمراض الجديدة والعلاجات الجديدة المستخدمة فى علاج الأمراض النسائية، بالإضافة الى التوصل الى أهم التقنيات التكنولوجية الطبية فى تخصص الحقن المجهرى والمناظير النسائية.

وأضاف أن مصر واحدة من أهم دول العالم على الإطلاق فى علاج العقم، كما أنها من أهم الدول فى إستخدام تقنية الحقن المجهرى والمناظير وتشخيص وعلاج الأمراض النسائية وخاصة أن مصر تمتلك العديد والعديد من المراكز الطبية الهائلة والتى تجذب الأجانب إليها، بالإضافة لإمتلاك مصر الخبرة عن طريق الكوادر البشرية الطبية المدربة، بالإضافة الى الكم الهائل من التكنولوجيا الحديثة والتى دخلت منذ عشرات السنين فى المجالات الطبية بشكل عام ومجال الحقن المجهرى بشكل خاص.

وأوضح أن أهمية المؤتمرات الطبية تنبع من خلال الحرص على تحديث الثقافة الطبية واكتساب الجديد من العلوم الطبية، ولها أهمية في التبادل الفكري بين كل العاملين في المجال الطبي والتعرف على طرق جديدة ومهارات وخبرات الآخرين من كافة الدول.