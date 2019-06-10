أخبار مصر | "النقل": تطوير السكك الحديدية يبدأ من الورش.. ولجنة متخصصة لربط الحوافز بالإنتاج

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته اليوم بورش ايرماس لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد.

حيث أكدت وزارة النقل، أن العمل سيكون على مدار الساعة لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.

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وأوضحت الوزارة أن زيارة الوزير لورش ايرماس وبعدها لباقي ورش السكك الحديدية باعتبارها نقطة الانطلاقة الحقيقة لإصلاح منظومة السكك الحديدية، وأن كافة العاملين والمهندسين يجب أن يعملوا على مدار الساعة لزيادة الإنتاج بهدف زيادة عمرات موتورات الجر من عدد ١٢٥ موتور والجرارات أكثر من ١٥ جرار عمرة رئيسية حيث أن الهدف هو مضاعفة الإنتاج .

وبالنسبة لقطع الغيار يتم توفير كافة قطع الغيار اللازمة لكافة أعمال صيانة وعمرات الجرارات، مشيرة إلى انه شدد على أن هذه القطع لابد أن تكون أصلية ومن المصانع المنتجة للجرارات وان يتم شرائها عن طريق لجنة متخصصة تضم قانوني وأقدم عامل وأحد المهندسين وانه فور ورود تقرير الورش الخاصة باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات لتطوير الورش سيتم توفيرها فورا وسيتم زيادة عدد الورش بايرماس لزيادة الإنتاجية ومضاعفاتها مما يكون له الأثر على زيادة الأرباح الفعلية للعاملين بالورش، مؤكدة أن الأرباح يجب أن تكون ناتجة من زيادة الإنتاجية وزيادة فعلية لإيرادات الشركة.

وفيما يتعلق بنظام الحوافز للعاملين بالورش أوضح الوزير أنه كلف رئيس هيئة السكك الحديد بتشكيل لجنة تقوم بوضع نظام الحوافز مع تحقيق العدالة والشفافية فى التوزيع طبقا لأداء كل عامل وكل ورشة وزيادة المتميزين عن أقرانهم، لافتا إلى أن المرتب هو حق للعامل لا يمكن المساس به بينما الحوافز والأرباح مرتبطة بالإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تقف مع قطاع النقل بكل الدعم والإمكانيات من أجل النهوض بهذا المرفق لتقديم أفضل الخدمات.