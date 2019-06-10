أخبار مصر | عاجل.. إغلاق قناة "صحتي" وتوزيع العاملين على القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إغلاق قناة "صحتي" وتوزيع العاملين على القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء وائل رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشؤن المالية والإدارية، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بتنفيذ توصية وزيرة الصحة بغلق قناة صحتى الناطق الرسمى بإسم وزارة الصحة، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وشمل القرار رقم 126 لسنة 2019 أن يتم توزيع العاملين بالقناة على القطاعات المختلفة بالوزارة بما يتناسب مع مؤهلات ومهارة كلا منهم، بالإضافة إلى حصر وتقييم كافة المعدات والأجهزة، وتقدير الموقف المالى.

وتضم اللجنة المنوطة بتنفيذ القرار 14 عضو، وأتاح القرار الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة لإنجاز عملها، بالإضافة إلى سرعة التنسيق مع باقى أعضاء اللجنة لبدء أعمال شئونها.