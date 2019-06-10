أخبار مصر | معهد محاماة الإسكندرية يستأنف محاضراته اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة الإسكندرية يستأنف محاضراته اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة الإسكندرية، اليوم الإثنين، ثلاث محاضرات لمحامي ومحاميات الجدول العام بقاعة مؤتمرات كلية الطب، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يلقى المحاضرة الأولى السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، متناولا التحكيم، بينما سيلقى المحاضرة الثانية الدكتورة فهيمة القمارى، أستاذ قانون المرافعات بكلية حقوق الإسكندرية، وستدور حول كيفية كتابة البحث القانوني، بينما سيلقي المحاضرة الثالثة الدكتور كريم علوى، متناولا كيفية صياغة العقود باللغة الإنجليزية.

يذكر أن محاضرات الدورة الثانية للمعهد تعقد بمشاركة ما يزيد على ٧٠٠ محام ومحامية، ويتم تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

كان النقيب العام، سامح عاشور، قد قرر، إبان شهر رمضان الماضي، إيقاف نشاط محاضرات المعهد على مستوى الجمهورية، خلال الشهر المبارك، وذلك للتخفيف عن محامي ومحاميات الجدول العام.

وجاء القرار بعدما تراءى للقائمين على المعهد أن نسب الحضور في رمضان من المتوقع أن تكون ضعيفة، كما أن أداء المحاضرين لن يكون بالشكل الأمثل.