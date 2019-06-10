أخبار مصر | اليوم .. بدء استخراج "فيزا" الدفع الإلكتروني لمحامي سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. بدء استخراج "فيزا" الدفع الإلكتروني لمحامي سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بسوهاج، عن اتفاقها مع فرع بنك مصر بالمحافظة على إصدار “فيزا كارت” الدفع الإلكتروني للمحامين مجانا، تحت رعاية النقيب ماهر رشوان.

وقال أحمد طبزة، عضو مجلس النقابة، إنه تقرر وجود مندوب البنك اليوم الإثنين في تمام العاشرة صباحا بمقر النقابة بسوهاج لتسلم أوراق الراغبين في استخراج البطاقة، وملء الاستمارة، منوها إلى ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

كان وزير المالية قرر، في يونيو الماضي، إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية، التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يكون دفع أي مبلغ أقل من 100 ألف جنيه بشيكات.

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وتضمن القرار السابق حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا المبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، على أن يكون السداد الإلكتروني إلزاميا بدءا من أول يناير2019، وهو ما تم تأجيله إلى مايو الماضى، ولكن للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وقالت المالية، في بيان سابق، إنه تيسيرًا على المواطنين، سيتم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية، التي تحمل شعار (123)، والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك، أو هيئة البريد.

وبدأت وزارة المالية تبث إعلانات تلفزيونية تفيد بقرب تطبيق هذا القرار مع بداية شهر مايو الماضى.