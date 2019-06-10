أخبار مصر | الخميس.. اتحاد المحامين المصريين يعقد ندوة قانونية بنادي العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. اتحاد المحامين المصريين يعقد ندوة قانونية بنادي العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد المحامين المصريين، عن اعتزامه عقد ندوة قانونية تحت عنوان “تاريخ المحاماة ومقومات المحامي الناجح”، وذلك يوم الخميس المقبل بالنادي النهري للمحامين في العجوزة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال أحمد عماد الدين، المتحدث باسم الاتحاد، إن الندوة تنعقد في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويحاضر فيها محمد علي مهران، المحامي، وسيتم تكريم جميع الحضور بشهادات تقدير، إلى جانب توزيع المادة العلمية.

تعد هذه الندوة الأولى للاتحاد الوليد، الذي اعتمده النقيب العام، منذ أسبوعين، تحت شعار “محاماة مرفوعة الرأس”، للعمل تحت مظلة النقابة، والذي يضم عددا من شباب المحامين، وكذا شيوخ المهنة، بهدف ربط الأجيال الشابة، مستقبل النقابة، بجيل عظماء المهنة للتعاون وتبادل الخبرات، وتطوير المهنة.