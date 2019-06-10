مصر | ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 300 كيلو دواجن ولحوم فاسدة بالبساتين

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ألقى ضباط مباحث التموين، القبض على صاحب ثلاجه بحوزته 300 كيلو دواجن ولحوم فاسدة بالبساتين.

وتعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 300 كيلو جرام "مقطعات دواجن، كبده، مفروم لحوم، دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.