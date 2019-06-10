مصر | ضبط صاحب مخبز بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مخبز بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب مخبز، استولى على 266 ألف جنيه، من أموال الدعم بحدائق القبة.

وتعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ب لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره 266الف جنيه وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.