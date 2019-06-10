مصر | "بعد إخفاء جريمته".. قرار للنيابة بشأن المتهم بسرقة وإشعال النيران بشقة في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد إخفاء جريمته".. قرار للنيابة بشأن المتهم بسرقة وإشعال النيران بشقة في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان، اليوم، بحبس مسجل خطر لسرقته شقة سكنية، وإشعال النيران بها ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات بكفر العلو دائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أن الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ ملك صاحب ورشة ألوميتال نتج عنه إحتراق جزء من أثاث المنزل وبعض الأوراق (دون إصابات)، وتم السيطرة على الحريق، وتبين وجود بعثرة بمحتويات إحدى غرف الشقة.. وبسؤال مالك الشقة قرر إكتشافه سرقة (هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 1950جنيه، إكسسوارات حريمى) من دخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم والقاء القبض عليه.