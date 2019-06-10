مصر | مدمن مخدرات يقتل والده لخلافات بينهما ببني سويف

تبلغ لمركز شرطة بنى سويف من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد المواطنين (عامل بشركة بويات سن 54 - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر الإعتداء عليه بسلاح أبيض.

على الفور قامت قوة من وحدة مباحث المركز بالإنتقال والفحص، وبسؤال زوجة المجنى عليه (ربة منزل - سن 45) قررت أنه أثناء تواجد زوجها بمنزلهما قام نجلهما (سن 20 – كهربائى) بالتعدى عليه بسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وإدمانه تعاطى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدعوى سوء معاملة والده له، وأرشد عن السلاح المستخدم،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.