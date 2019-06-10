مصر | التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق متفحمة داخل سيارته بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق متفحمة داخل سيارته بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل سائق سيارة ميكروباص بالشروق وإضرام النيران بالسيارة وبداخلها جثة المجنى عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة، بأنه تلاحظ نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، وبإنتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ تمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.

وأوضحت التحقيقات أن جهود فريق بحث جنائى توصلت إلى تحديد هوية الجثة المشار إليها لسائق يعمل على السيارة 30 سنة، وقيام زوجة الأخير ربة منزل 23 سنة بتحرير محضر بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصان ميكانيكى 29 سنة سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، جريمة أحداث " ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات والحبس شهر فى قضية سلاح، والثانى شقيق الأول حلاق - سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم)، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بإتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجنى عليه، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الإعتذار لزوجة المجنى عليه مما أثار حفيظتهما، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور، وعقب وصولهم قام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعنى بالصدر مما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.