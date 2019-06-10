مصر | لص يشعل النار في شقة بعد سرقتها بحلوان

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وبسؤال مالك الشقة قرر إكتشافه سرقة (هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 1950جنيه، إكسسوارات حريمى) من دخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه. بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل إلى الشقة بإسلوب (التسلق والدخول من الشباك) والإستيلاء على المسروقات، وإضرام النيران بالشقة بإستخدام "قداحة" كانت بحوزته فى محاوله لإخفاء معالم جريمته.. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات أعلى سطح عقار تحت الإنشاء بجوار مسكنه.
وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المسروقات وإتهمه بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.