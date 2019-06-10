مصر | لص يشعل النار في شقة بعد سرقتها بحلوان

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات بكفر العلو دائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أن الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ ملك صاحب ورشة ألوميتال نتج عنه إحتراق جزء من أثاث المنزل وبعض الأوراق (دون إصابات)، وتم السيطرة على الحريق، وتبين وجود بعثرة بمحتويات إحدى غرف الشقة.

وبسؤال مالك الشقة قرر إكتشافه سرقة (هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 1950جنيه، إكسسوارات حريمى) من دخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه. بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل إلى الشقة بإسلوب (التسلق والدخول من الشباك) والإستيلاء على المسروقات، وإضرام النيران بالشقة بإستخدام "قداحة" كانت بحوزته فى محاوله لإخفاء معالم جريمته.. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات أعلى سطح عقار تحت الإنشاء بجوار مسكنه.

وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المسروقات وإتهمه بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.