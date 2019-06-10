مصر | النيابة تطلب بسرعة تحريات سرقة 119 ألف جنيه من فتاة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب بسرعة تحريات سرقة 119 ألف جنيه من فتاة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهول مبلغ مالى قدره 119 ألف؛ للوقوف على الظروف والملابسات، حيث قام المجهول بسرقة حقيبة فتاة من داخل سيارتها بالجيزة.

بداية الواقعة، عندما تلقى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا من فتاة، أفادت فيه بتعرضها للسرقة، وذكرت فى بلاغها أن مجهول سرق حقيبتها التى تحتوى على 119 ألف جنيه من سيارة بشارع ربيع الجيزي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.