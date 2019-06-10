مصر | ضبط تشكيل عصابي تتزعمه "كوافيره" بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تتزعمه "كوافيره" بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات مباحث مركز شبرا الخيمة، من إلقاء القبض على عصابة تقوم بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة القسم تتزعمها "كوافيرة" وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة شبرا الخيمه يفيد بقيام"نورا.ع" كوافيره تقوم ببيع المواد المخدرة وإستخدام مقر المحل كمقر لتوزيع الكميات المخدره، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم برئاسة النقيب محمد رشوان معاون أول مباحث القسم، من ضبط (سيد.ص.م)، و(نورا.ع) كوافيره وتبين تكوينهما تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المخدرات وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش تزن 80 جرام ومبلغ 480 جنيه و2 هاتف محمول.

وتم إخطار اللواء رضا طلبية مدير أمن القليوبية بالواقعة، وتحرر محضر لإخطار النيابة العامة.