مصر | بـ"أسلوب المغافلة".. القبض على لص الهواتف المحمولة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب المغافلة".. القبض على لص الهواتف المحمولة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل سن 38 - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بإرتكاب ( 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.