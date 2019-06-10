مصر | "أغمى عليها فقتلها".. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أغمى عليها فقتلها".. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم من كشف غموض مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بأسوان وسرقتها وضبط مرتكبى الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من (أحد الأشخاص سن 33 - مقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) بتغيب خالته (ربة منزل سن 57 - مقيمة بذات العنوان) أثناء تواجدهما بمحطة قطار أسوان، استعدادًا للسفر إلى محافظة الإسكندرية.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسوان أسفرت جهوده عن العثور على جثة بقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبها جرح بالرأس، وبتكثيف الجهود، وبفحص الكاميرات بمكان تغيب المجنى عليها تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق سن 59 - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان – له معلومات جنائية سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا متنوعة).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة حيث قام بإصطحاب المجنى عليها من أمام محطة سكك حديد أسوان بسيارة قيادته بغرض توصيلها إلى موقف الأقاليم، وأثناء السير أغُشى عليها داخل السيارة فقرر سرقتها، فتوجه بها إلى أرض فضاء (محل العثور على الجثة)، ودفعها خارج السيارة وتعدى عليها بالضرب بحجر على رأسها محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها.

وعقب ذلك إستولى على مبلغ مالى قدره (500 جنيه) كان بحوزتها، وتخلص من متعلقاتها الشخصية بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، حيث أرشد عن مكان التخلص من المجنى عليها، وكذا محل إلقاء المتعلقات الشخصية الخاصة بها، وضبط بحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية