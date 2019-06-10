مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك بالإكراه في التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك بالإكراه في التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من قائده بمنطقة التبين، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بها أحد المواطنين (سائق توك توك- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان )، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة كفرالعلو دائرة قسم شرطة حلوان مستقلًا مركبة "التوك توك" قيادته (ملك والده) استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق دائرة القسم، وفور وصولهم استوليا منه على مركبة "التوك توك" قيادته كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمان، واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما (عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة)، حال استقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.