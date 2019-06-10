مصر | "عليه أقساط الميكروباص".. سائق يذبح طليقته في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عليه أقساط الميكروباص".. سائق يذبح طليقته في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق لاتهامه بقتل طليقته بسبب رفعها دعوى قضائية ضده بمنطقة البساتين.

وتبلغ لقسم شرطة البساتين بوقوع مشاجرة ومصابة بعقار بدائرة القسم وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتمكنت من تحديد طرفى المشاجرة وهما كل من:

طرف أول (ربة منزل، مقيمة بمحل البلاغ، سبق إتهامها فى قضية "ضرب") مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وأخر طعنى بالصدر، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها.

طرف ثان (سائق، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى 4 حكام حبس فى قضايا "ضرب، تبديد ") الزوج السابق للأولى.

وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية سابقة بين الطرفان قام على أثرها الثانى بتطليق الأولى، وقيامها بالاستيلاء على (43) إيصال أمانة) مزيلة بتوقيع الثانى "على بياض" سبق وأن قام بتوقيعها كقيمة أقساط شراء سيارة ميكروباص، وقيامها باستخدام أحد تلك الإيصالات فى رفع دعوى قضائية ضده، وفور علمه توجه لمسكنها لمعاتبتها، وطالبها برد باقى الإيصالات فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتها المشار إليها.



وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.