مصر | دورية أمنية تسقط اثنين من تجار العملات الأجنبية في السوق السوداء ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورية أمنية تسقط اثنين من تجار العملات الأجنبية في السوق السوداء ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة، في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا من ضبط كلٍ من شريك بإحدى شركات السياحة، 44 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "1710 دولار أمريكى، 1450 جنية مصري).

طالب 24 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "1050 دولار أمريكى، 7050 جنية مصري)، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات أمامية (ملك وقيادة الثانى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.