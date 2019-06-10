مصر | على طريقة "داعش".. ميكانيكى وشقيقه يحرقان "سائقا" في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة "داعش".. ميكانيكى وشقيقه يحرقان "سائقا" في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة سائق متفحمة بطريق مصر اسماعيليه الصحراوي، وتبين أن شابين وراء الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهما.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.



تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية الجثة المشار إليها (لسائق يعمل على السيارة، 30 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام)، وقيام زوجة الأخير (ربة منزل، 23 سنة) بتحرير محضر بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (ميكانيكى، 29 سنة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، جريمة أحداث " ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات والحبس شهر فى قضية سلاح - والثانى شقيق الأول حلاق - سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم)، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بإتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجنى عليه، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الإعتذار لزوجة المجنى عليه مما أثار حفيظتهما، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور، وعقب وصولهم قام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعنى بالصدر مما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها؛ لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.