شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يقيم حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري المشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ أعمالها، اليوم الاثنين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وتستمر حتى 21 يونيو الجاري، وذلك على شرف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس الوفد المصري في المؤتمر.

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وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات، والحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة في أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد أعضاء الوفد حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شىء، موجهين الشكر للسفير على هذه الدعوة بمنزله على بحيرة جنيف.

حضر الحفل الوفد المصري الثلاثي «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»، وأكد أعضاء الوفد حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شئ.

حفل عشاء بمنزل السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف‎

حفل عشاء بمنزل السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف‎

حفل عشاء بمنزل السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف‎