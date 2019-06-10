شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع ممثلي بنك التنمية الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع ممثلي بنك التنمية الأفريقي، لمناقشة المشروعات المهمة التي يجرى التعاون بشأنها بين الجانبين.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش، والتي يتم تمويلها بقيمة 150 مليون دولار، وبلغت نسبة تنفيذها 11%، ومشروع دراسة جدوى معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش، والذى يتم تمويله بمنحة لا ترد قيمتها 600 ألف دولار، وتم توقيع اتفاقية بشأن المشروع في شهر مارس الماضي، وجارٍ استكمال الإجراءات.

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة آلية التعاون بين الوزارة والبنك في المرحلة القادمة، حيث أبدى ممثلو بنك التنمية الأفريقي استعداد البنك للتعاون مع وزارة الإسكان في دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، كما أبدوا اهتمام البنك بالمشاركة في المشروع القومي لصرف صحى القرى بمحافظات الصعيد، على أن تكون البداية في محافظة الأقصر، والتي يجرى حالياً إنهاء الإجراءات الخاصة بالاتفاقية المُقترحة بشأنها.